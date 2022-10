Messi voltou a jogar com Neymar em 2021, pelo PSG - AFP

O Barcelona atravessa um processo de reformulação e investiu forte na janela de transferências do verão europeu. Entretanto, a mudança, liderada pelo ex-jogador e agora técnico Xavi Hernández, sofreu uma perda inesperada pelos catalães: o argentino Lionel Messi, que deixou o clube por falta de recursos para mantê-lo, em 2021.

Messi assinou com o Paris Saint-Germain em 2021 para formar o trio de ataque ao lado de Neymar e Mbappé. O Barcelona, por sua vez, nunca tirou o astro argentino do seu alvo e ainda alimenta o desejo de um retorno para a Catalunha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Xavi desconversou sobre a volta do ex-camisa 10.

"Gosto muito do Leo (Messi). É um amigo. Quero todo o melhor para ele, o Barça é sua casa, mas não é o momento de falar dele. Que ele fique tranquilo e desfrute o Paris. Desejo tudo de melhor", disse Xavi, que jogou com Messi entre 2004 e 2019.

Apesar do interesse do Barcelona, a tendência é que Messi permaneça no PSG até o fim da carreira. De acordo com a imprensa catalã, o clube francês prepara uma oferta de renovação por dois anos e pelo valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) líquidos por temporada. Em 2022/23, o camisa 30 já marcou seis gols e deu oito assistências em 11 jogos.