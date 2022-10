Ana Paula Consorte - Reprodução

Publicado 03/10/2022 16:45

O atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo, ainda não conseguiu desencantar pelo Avaí. Até o momento, foram 10 jogos e nenhum gol desde que voltou ao futebol brasileiro.



Para um vidente peruana, porém, a preocupante "seca" no Brasileirão tem nome e sobrenome: Ana Paula Consorte (ver galeria de fotos abaixo), atual namorada do centroavante e bailarina do Faustão.

De acordo com o 'Mestre Esotérico Teo', a energia da dançarina afeta negativamente o "Predador". Ela também estaria limitando sua sorte e afetando sua produção.

“Sinto que Paolo Guerrero está apaixonado, mas ele está passando por uma fase ruim. Ele tem um carma sentimental e eu digo isso. Ele está apaixonado, animado, mas lembre-se que existem amores bons, mas também negativos, cármicos”, disse o vidente no Programa "El Deportivo".

A afirmação do esotérico despertou a curiosidade do apresentador do programa, 'Paco' Bazán, que lhe perguntou ele se tinha certeza de que o motivo desse azar do jogador se devia à bailarina brasileira e sua resposta foi contundente. “Sim, completamente!”, disse ele.

"De acordo com o que posso ver, e de acordo com as cartas, há um carma que afeta Paolo Guerrero. Alondra (ex-noiva) era seu amuleto. Ela era sua boa sorte, sua motivação", disse o tarólogo.

O apresentador, então, provocou. "Mas, como Alondra era seu amuleto se ele ficou machucado por dez meses", questionou. O vidente, por sua vez, respondeu. "Ela acrescentou muito mais à sua vida."

Por fim, o esotérico receitou algumas receitas caseiras para curar a má fase. “A primeira coisa que Paolo deve fazer é tomar banho com sabonete de arruda. Não estou dizendo isso apenas para ele, mas para todos os seus seguidores. Isso serve para tirar as energias negativas. Mas, se não funcionar, a saída é colocar uma tesoura debaixo do travesseiro para cortar os laços da negatividade", disse ele.

Por fim, ele orientou Guerrero a "se lavar com água salgada toda vez que volta do jogo, para cortar toda a energia negativa que carrega durante o dia".