Matheus Cunha - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/10/2022 16:58

O brasileiro Matheus Cunha recebeu elogios do técnico Diego Simeone durante a entrevista coletiva desta segunda-feira. O comandante do Atlético de Madrid ressaltou que o atacante tem merecido ganhar mais espaço no time e aprovou seu novo posicionamento dentro de campo.

Cunha, vale lembrar, se destacou no futebol europeu como centroavante. Entretanto, na vitória sobre o Sevilla por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, ele atuou mais aberto, no lado esquerdo.

“Cunha é um jogador que vem fazendo méritos nos treinos e no pouco tempo que jogou para ter espaço. Demos a ele a oportunidade de jogar em uma nova posição para ele no Atleti e tentamos encontrar uma situação diferente dentro do time", disse.

"Refletimos anos atrás com Adrián e Diego Costa em diferentes jogos que eles jogaram nessa posição. É uma das diferentes possibilidades que a equipe nos dá. Gostei, acho importante para a equipe, no primeiro jogo dele vimos conteúdo, mas ele tem muito mais que pode dar e com mais tempo e mais jogos ele vai se sair melhor, com certeza”, completou.

Matheus Cunha é um dos atacantes que disputa vaga para ser convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Qatar. Ele ajudou a Seleção a conquistar o ouro olímpico em Tóquio e entrou em campo durante o amistoso contra Gana, na última data Fifa.