Chapolin Rubro-Negro recebeu uma camisa do goleiro Fábio, do Fluminense, para entregar para sua mãe - Reprodução/Twitter @bellexcosta

Publicado 03/10/2022 15:32

Rio - Conquistando cada vez mais o carinho dos torcedores do Fluminense, o goleiro Fábio mostrou que a rivalidade com o Flamengo está somente dentro de campo. No último fim de semana, o camisa 12 enviou uma camisa de jogo para a mãe do "Chapolin Rubro-Negro", que é fã do arqueiro tricolor, e está lutando contra um câncer. Em entrevista à jornalista Isabelle Costa, o ilustre torcedor comentou sobre a situação.



"Entrei em contato com os seguranças do Fluminense, expliquei a situação, que minha mãe tem problema de câncer. Tenho que agradecer o pessoal do Fluminense que me ajudou. Vou passar a camisa do Fábio para minha mãe", contou Chapolin Rubro-Negro, chorando, antes de completar:

"A gente mostra como é o carinho das pessoas. Como são os torcedores, e esse momento que a gente precisa viver, de união e de paz", destacou o ilustre torcedor do Flamengo.

Chapolin Rubro-Negro recentemente se recuperou de uma grave pneumonia, e precisou ficar internado em um hospital por mais de 15 dias. Aos 42 anos, o ilustre torcedor é um amuleto do Flamengo, e é constantemente visto nas arquibancadas do Maracanã. Chapolin, inclusive, foi o criador da frase "Hoje tem gol do Gabigol", muitas vezes vistas em placas levantadas pelo atacante após marcar um tento.