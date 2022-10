Lionel Messi - AFP

Publicado 03/10/2022 16:21

Rio - Inegavelmente, Lionel vive o seu melhor momento desde que chegou ao PSG. Às portas da Copa do Mundo no Catar, a ressurreição do argentino é um fato incontestável, porém, sua permanência na França por um longo período ainda não é certa.



De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, apesar de Messi ter marcado sete gols até agora nesta temporada e o esquema tático de Christophe Galtier ter o ajudado a recuperar o bom futebol, o comando do PSG ainda tem dúvidas, já que não acredita que o jogador voltará a ser o mesmo do Barcelona.

Ao mesmo tempo, a situação preocupa já que os franceses sabem que não tem muito tempo para decidir, já que diversos clubes estão de olho na situação.



Sendo assim, o PSG já discute internamente se oferece ou não a renovação e em que condições. Até o momento não houve conversas com Messi ou com seu staff sobre uma possível prorrogação do vínculo, mas a ideia que está sendo considerada é, se decidir pela renovação, sentar para negociar no início de 2023. O contrato atual é válido até o meio do próximo ano.



Um fator que pesa a favor de Messi são os ganhos com marketing. O PSG entende que com o argentino pode explorar muito melhor sua marca. Para se ter uma ideia, desde a chegada do argentino, mais de dez patrocinadores se juntaram ao clube.