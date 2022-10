Foto: Reprodução/@SPL - Goleiro Zeghba comemora gol marcado após dar chutão de dentro da própria área

Publicado 03/10/2022 16:01

Um gol inusitado de goleiro foi destaque no fim de semana na Arábia Saudita. No último domingo, Moustapha Zeghba balançou as redes do time adversário após dar um chutão de dentro da própria área. O fato aconteceu durante a vitória do Dhamk sobre o Al Taee por 2 a 0.

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Zeghba foi repor a bola para o campo de ataque com os pés. O chute, contudo, saiu forte e passou por todos os jogadores "de linha". O goleiro adversário calculou mal o tempo do quique da bola e acabou encoberto. Confira abaixo: