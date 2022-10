Tainará ganhou espaço na seleção brasileira feminina de vôlei no fim da primeira fase do Mundial - Divulgação/FIVB

Publicado 03/10/2022 16:02

Destaque na vitória sobre a China na primeira fase do Mundial de Vôlei, a jovem Tainara, de 22 anos, não sentiu a pressão e foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, com 22 acertos. A atacante é uma das armas da Seleção para a segunda fase do torneio que começa nesta terça-feira (4). A equipe comandada por José Roberto Guimarães tem como primeiro desafio a Itália, numa reedição da última final da Liga das Nações, às 12h15 (de Brasília), em Roterdã, na Holanda. A jogadora projetou o duelo.

"Vai ser um jogo muito difícil e disputado. A Itália tem um poder de ataque muito grande, vamos ter que trabalhar taticamente e respeitar as instruções da Zé. Já estudamos o time delas e vimos que precisamos estar atentas as marcações de bloqueio e nosso saque precisa ser agressivo", disse Tainara.

A jovem atacante destacou o momento especial na carreira com a disputa do seu primeiro Mundial adulto e colocou como fundamental a união do elenco.

"Estou na seleção com cabeça de ajudar o time da melhor maneira possível. Vou dar sempre o meu melhor. Foi uma vitória muito importante contra a China. O time está com uma energia maravilhosa e isso ajudou muito na minha entrada no jogo. Todas me receberam muito bem, me apoiaram desde o início e isso foi fundamental. Estou muito feliz em disputar esse Campeonato Mundial. É a maior competição depois dos Jogos Olímpicos e espero que possamos conseguir essa vitória contra a Itália", afirmou.

A seleção feminina está no Grupo E da segunda fase do Mundial ao lado de China, Japão, Argentina, Itália, Bélgica, Holanda e Porto Rico. As quatro equipes de melhor campanha no grupo, contando os resultados da primeira fase, avançam para as quartas de final.