Paulo Autuori é o novo treinador do Atlético Nacional, da ColômbiaVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 03/10/2022 16:26

Rio - Treinador com passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Benfica e pela seleção peruana, Paulo Autuori foi anunciado, no começo da tarde desta segunda-feira (03), como novo técnico do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. A apresentação do Brasileiro será no dia 13 deste mês.

¡Bienvenido Paulo Autuori! pic.twitter.com/neoySE2fOE — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 3, 2022 Com o acerto com o clube colombiano, Paulo Autuori deixa o Internacional, onde era diretor técnico desde abril. A saída do treinador surpreendeu a diretoria colorada, que não recebeu nenhuma especulação ou informação sobre o desligamento do profissional antes do acerto com o clube de Medellín. Com o acerto com o clube colombiano, Paulo Autuori deixa o Internacional, onde era diretor técnico desde abril. A saída do treinador surpreendeu a diretoria colorada, que não recebeu nenhuma especulação ou informação sobre o desligamento do profissional antes do acerto com o clube de Medellín.

Em nota oficial, o Atlético Nacional comemorou a chegada do seu novo treinador, e destacou ser a segunda passagem do brasileiro pela equipe.

"O Atlético Nacional recebe o professor PAULO AUTUORI, técnico brasileiro, bicampeão continental, campeão mundial de clubes e campeão em vários países com várias equipes.



O professor Autuori, que foi Diretor Técnico do Verde entre 2018 e 2019, será apresentado na quinta-feira, 13 de outubro, pela manhã, para iniciar seu segundo ciclo no campeão do futebol colombiano.



O Clube agradece o trabalho, dedicação e empenho do Professor Pedro Sarmiento, que dirigirá seu último jogo contra o Once Caldas em Manizales. A ele sucesso e boa sorte em seus novos desafios e aspirações."