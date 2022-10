Taça da Copa do Mundo será entregue ao campeão em 18 de dezembro - Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 03/10/2022 16:44 | Atualizado 03/10/2022 16:54

Com 39.546 pedidos, o Brasil é o nono país com mais compra de ingressos para a Copa do Mundo. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Comitê Organizador.

Top 3 em ingressos para a Copa do Mundo

Dono da casa, o Catar lidera o ranking, com mais de 947 mil pedidos de compra. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, com mais de 146 mil, e a Arábia Saudita está em terceiro, com mais de 123 mil.

Os três primeiros países são os únicos que superaram 100 mil pedidos por ingressos para a Copa do Mundo.

Na América do Sul, a Argentina é quem tem mais pedidos, com mais de 61 mil, ocupando o sexto lugar no ranking.



Ainda dá tempo



Até o momento, houve 2,7 milhões ingressos para a Copa do Mundo vendidos dos 3,1 milhões à disposição. A última fase de comercialização teve início em 27 de setembro.



Novos lotes ainda podem surgir, segundo o Comitê Organizador e a Fifa, através de revendas ou ingressos devolvidos.

A Copa do Mundo acontecerá entre 20 de novembro a 18 de dezembro.