Taça Libertadores - Divulgação

Publicado 03/10/2022 17:37

Rio - Faltando menos de um mês para a final da Libertadores de 2022, a Conmebol já começa a pensar na decisão do torneio para o próximo ano. De acordo com o portal "Goal", a entidade manterá a decisão em jogo único e a Colômbia é a favorita para sediar o evento.

Segundo o veículo, o país já enviou informações de estádios em Barranquilla e Medellín para a Conmebol. Além da Colômbia, o Peru corre por fora e chegou a argumentar com a entidade que conseguiu se planejar bem, mesmo que em cima da hora, para receber a final de 2019, e deseja uma chance de receber novamente o evento com mais tempo para organizar. No Brasil, o Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Morumbi, em São Paulo, demonstraram interesse.

Com o fracasso de público na final da Copa Sul-Americana e a baixa procura para a final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR, esperava-se que a Conmebol pudesse rever o modelo de final única. No entanto, a entidade assinou os novos contratos de transmissões e comerciais das duas competições com base na final única e entende que, desta forma, tem mais controle sobre o evento.