Paulo AutuoriDaniel Caron

Publicado 04/10/2022 16:20

Rio - Com a saída de Paulo Autuori, que acertou com o Atlético Nacional, da Colômbia, o Internacional procura um nome para assumir a função de diretor técnico. De acordo com o portal "GZH", Abel Braga, que dirigiu o Fluminense no título do Carioca pode ser um dos nomes.

Abel Braga MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Além de Abel, o Colorado estaria avaliando D’Alessandro, Tinga, Pedrinho e Bolívar. O ex-treinador do clube das Laranjeiras afirmou que estava encerrando sua trajetória como técnico no Brasil. Porém, não descartou a possibilidade de trabalhar em outra função.

Ídolo do Fluminense, Abel também é um dos grandes nomes da história do Internacional. No clube gaúcho, o ex-técnico viveu sua melhor temporada na carreira, como os títulos da Libertadores e do Mundial de 2006.