O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Engenhão. (Foto: Cesar Greco) - CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 04/10/2022 15:50

Rio - A postura de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, na última segunda-feira, no Nilton Santos, deu o que falar. Visivelmente irritado durante toda coletiva após a partida, ele foi ríspido com um repórter que elogiou a postura mantida por sua equipe, mesmo nos jogos em que teve um jogador expulso.

"Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, façam o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer", disse o português.

Segundo pessoas próximas a Abel, ele não compreendeu a pergunta feita pelo repórter e que a citação à expulsão de Zé Rafael incitou sua revolta com a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio. O treinador, se mostrou disposto a procurar o jornalista para se explicar.

Durante a partida contra o Botafogo, Abel recebeu seu terceiro cartão amarelo. Por conta disso, precisará cumprir suspensão automática na partida contra o Coritiba, na próxima quinta-feira, às 19h.