Cristiano RonaldoDivulgação / Manchester United

Publicado 04/10/2022 14:58

Rio - A segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United pode estar chegando ao fim. De acordo com o portal britânico "The Telegraph", o treinador do clube inglês, Erik Ten Hag, teria liberado o português para que ele deixe o clube atual em janeiro de 2023.

O começo da atual temporada europeia foi marcada por indefinição na vida de Cristiano Ronaldo. O jogador, de 37 anos, queria deixar o clube inglês, porém, não contava com o apoio do United. Além disso, o atacante não entrou no mercado nenhuma equipe participante da Liga dos Campeões interessada em custear o valor do seu salário.

De acordo com o portal, a decisão de Erik Ten Hag foi tomada, porque o treinador do Manchester United não considera mais Cristiano Ronaldo como peça fundamental. O português tem contrato com o clube inglês até junho do ano que vem.