Lionel Messi deve retornar ao Barcelona em 2023 - AFP

Lionel Messi deve retornar ao Barcelona em 2023AFP

Publicado 04/10/2022 13:12

Lionel Messi parece estar com os dias contados em Paris. Com contrato até o fim da temporada 2022/23, o craque argentino não deve permanecer no Paris Saint-Germain no futuro. Segundo informações da jornalista Veronica Brunati, conhecida pela proximidade com a família do astro, o camisa 30 do clube parisiense não renovará o vínculo e retornará ao Barcelona em julho de 2023.

"1º de julho de 2023, Lionel Messi será jogador do Barça", escreveu a jornalista nas redes sociais.

Nos últimos dias, a possibilidade de um retorno de Messi ao Barcelona ganhou força na imprensa catalã. A mesma, no entanto, ressaltou que o PSG tem interesse em renovar com o craque argentino e pretende fazer jogo duro para mantê-lo. A oferta de renovação deve girar em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) líquidos por temporada.

Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain em 2021 e assinou por duas temporadas. O argentino deixou o Barcelona contra a sua vontade, por falta de acordo pela renovação. Na época, o Barça enfrentava uma grave crise financeira e não possuía recursos para renovar. A saída do craque foi necessária para abrir espaço na folha salarial e o clube tentar se reerguer.

No último ano, o Barcelona passou por uma reformulação e conseguiu se reorganizar. Em 2022/23, o clube catalão contratou jogadores como meia-atacante Raphinha e o centroavante Lewandowski. O técnico Xavi Hernández, um dos grandes ídolos do clube, também tem dado oportunidades a jovens como Ronald Araújo, Pedri e Gavi.

Agora, o Barcelona se encontra em condições de negociar um novo vínculo para contratar Messi. O craque argentino, de 35 anos, atuou no Barça entre 2004 e 2021, onde conquistou 35 títulos e se tornou o maior artilheiro da história do clube com 672 gols. Ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.