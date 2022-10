Diretoria do Corinthians pagará parte do valor do ingresso dos torcedores para decisão da Copa do Brasil, no Maracanã - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 04/10/2022 11:41

Incomodado com o valor do ingresso para os visitantes no jogo de volta da final da Copa do Brasil, no dia 19 de outubro, o Corinthians decidiu ajudar cada torcedor que viajará para o Rio de Janeiro. A diretoria assumiu o compromisso de bancar parte do valor dos bilhetes de cada torcedor e utilizará a renda da partida de ida, no dia 12, para custear.

O Flamengo cobrou R$ 400 no ingresso dos visitantes para a decisão da Copa do Brasil. Para garantir a presença dos 3.800 torcedores no Maracanã, o Corinthians pagará R$ 310 do valor. Deste modo, cada torcedor precisará desembolsar apenas R$ 90. O dinheiro utilizado será da renda da torcida visitante na partida de ida, que também custará R$ 400.

Em sua defesa, o Corinthians alega que tentou negociar uma redução do preço dos visitantes, mas não obteve sucesso. Na Neo Química Arena, o Flamengo terá direito a 2.800 bilhetes, o que dará uma renda de R$ 1,1 milhão. O Timão utilizará este valor para distribuir entre os 3.800 que terá direito na volta, chegando assim a R$ 310 por torcedor.

Flamengo e Corinthians decidem a Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. O jogo de ida será na Neo Química Arena, enquanto a volta acontecerá no Maracanã. A torcida rubro-negra já esgotou os ingressos para a partida de volta. A venda dos visitantes, no entanto, ainda não começaram.