Publicado 04/10/2022 10:30

Rio - A Copa do Catar se aproxima e jornalistas de todo o mundo sonham em cobrir um dos eventos esportivos mais importantes do ano. O problema é que os custos não são nada baixos, o que acaba afetando grande parte dos profissionais de imprensa. Um deles, entretanto, ganhou um fio de esperança, graças à Mina Bonino, esposa do meia do Real Madrid, Fede Valverde.

Ela, que trabalhou como jornalista esportiva na Argentina e, em várias ocasiões, confessou que seu salário não era suficiente para viajar para ver seu time de coração, o River Plate, resolveu ajudar no sonho de Nahuel Beau.

Jornalista e 'streamer' uruguaio, ele compartilhou o problema em sua conta pessoal no 'Twitter'. "Olá pessoal. Quero lhes dizer uma coisa. Tenho credenciamento para a Copa do Mundo do Catar, mas é impossível eu pagar todos os custos da viagem. Se você conhece alguma empresa interessada em apoiar, já sabem".

A resposta de Mina foi imediata: "Aqui mandamos duas camisas para você sortear", afirmou. Nahuel, então, agradeceu com euforia: "Muito obrigado, Mina!!!", escreveu.



Posteriormente, um dos programas de rádio uruguaios, 'El Espectador 910', propôs que o jornalista cubra a Copa do Mundo no Catar para a emissora.