Sané foi o destaque do Bayern de Munique, com dois gols marcados na goleada por 5 a 0 - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 04/10/2022 16:08

Com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Viktoria Plzen, da República Tcheca, e goleou por 5 a 0. Na Allianz Arena, Sané (duas vezes), Gnabry, Sadio Mané e Choupo-Motin fizeram os gols no jogo da Liga dos Campeões.

Com a terceira vitória em três jogos, o Bayern de Munique está muito próximo da classificação para as oitavas de final da competição europeia. Já o Viktoria Plzen está praticamente eliminado, com três derrotas.



Bayern atropela no início



Logo aos seis minutos de jogo, Sané abriu o placar para os donos da casa. Gnabry ampliou aos 12 e Sadio Mané fez o terceiro aos 20.

Foi a 39ª partida seguida na fase de grupos da Liga dos Campeões que o Bayern de Munique balança as redes adversárias.

Mesmo com o placar, a equipe alemã seguiu amassando os tchecos, que só não levaram o quarto porque o VAR anulou corretamente, por impedimento, o gol de Musiala, aos 35.



Invasão de campo



No segundo tempo, Sané marcou mais um, aos cinco, e Choupo-Motin completou a goleada, aos 14.



Já nos minutos finais, o jogo foi paralisado devido a uma invasão de um torcedor, que foi rapidamente retirado do campo.