Çalhanoglu marcou o gol da vitória da Inter de MilãoMARCO BERTORELLO / AFP

Publicado 04/10/2022 18:43

Milão - A Inter de Milão venceu o Barcelona nesta terça-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Em jogo disputado no San Siro, a equipe de Simone Inzaghi bateu os catalães por 1 a 0, com gol de Çalhanoglu, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem.

IMPEDIDO

A Inter teve duas boas chances na etapa inicial, mas os dois lances foram anulados. No primeiro, Tucu Correa tentou driblar Eric García, que tirou com a mão na área, mas o argentino estava impedido. Pouco depois, o atacante recebeu em profundidade de novo, marcou após limpar Ter Stegen, mas também em posição irregular.



NO CANTINHO

No fim do primeiro tempo, o time italiano balançou as redes com Çalhanoglu. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Dimarco na entrada da área, que tocou para o turco. O camisa 20 bateu rasteiro, na bochecha da rede, sem dar chances a Ter Stegen.



NÃO VALEU

O Barcelona se lançou ao ataque na etapa final e conseguiu marcar aos 22 minutos. Dembélé fez jogada pela direita e cruzou na área. Onana saiu mal, e a bola sobrou para Pedri mandar para os redes. Com auxílio do VAR, porém, o juiz anulou o lance após ver que Ansu Fati desviou com a mão.



POLÊMICA

Nos acréscimos, o Barcelona reclamou muito da arbitragem depois que o ala Dumfries desviou cruzamento de Sergi Roberto com a mão dentro da área. O VAR chegou a analisar o lance para ver se foi pênalti, mas entendeu que não houve irregularidade .



SITUAÇÃO

Com a vitória, a Inter de Milão conquistou sua segunda vitória na competição e agora está em segundo lugar no Grupo C. O Barcelona é o terceiro e, neste momento, iria para a Europa League, assim como na temporada passada.



SEQUÊNCIA

Inter de Milão e Barcelona voltam a campo pela Champions League na quarta-feira da próxima semana, dia 12 de outubro, quando se enfrentam novamente, desta vez na Espanha. Antes, porém, as duas equipes jogam pelos seus campeonatos nacionais no fim de semana.