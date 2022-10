Abel Ferreira pediu desculpas ao jornalista que perguntou durante a coletiva - Reprodução/TV Palmeiras

Publicado 04/10/2022 17:26

Rio - Após toda a polêmica durante a coletiva de imprensa após a vitória sobre o Botafogo, na última segunda-feira, no Nilton Santos, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, se desculpou oficialmente com o jornalista Guilherme Gonçalves, da Rádio Litoral News. Segundo o próprio repórter, o português entrou em contato, e pediu desculpas, dizendo, ainda, que irá se retratar na próxima entrevista coletiva.

"Amigos, Abel Ferreira me ligou e pediu desculpas. Reconheceu que eu não era o jornalista do jogo (contra o) Fluminense e disse que irá se retratar na próxima coletiva", disse o jornalista.

Entenda o caso:

Abel Ferreira foi elogiado pelo repórter durante a coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. No entanto, o treinador não entendeu bem a pergunta de Guilherme Gonçalves, e, visivelmente irritado, respondeu o jornalista de forma grosseira, fazendo com que o momento rapidamente repercutisse na internet.

"Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, façam o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer", disse o português.