Neymar e Mano Brown - Divulgação/Santos F.C.

Neymar e Mano BrownDivulgação/Santos F.C.

Publicado 04/10/2022 16:51

Rio - O cantor Mano Brown, do Racionais, foi um dos participantes do festival "Encontro das Tribos", no último fim de semana. Durante seu show, o rapper fez um discurso polêmico que, na visão de alguns fãs, seria uma indireta para o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain.

“No Brasil, o preto rico vira branco. Tem uns ídolos meus que me envergonham. Ele ataca outros pretos, ele vota contra outros pretos. Essa é a regra básica de sobrevivência do preto no Brasil. Infelizmente isso é verdade ou me mostra o contrário”, afirmou Mano Brown.



“No Brasil o preto rico fica branco e ataca os outros pretos. Ele vota contra os outros pretos (…)”



Público atribui fala de Mano Brown no Encontro das Tribos como crítica a Neymar “preto com dinheiro fica branco (…)” pic.twitter.com/u1SqVMked3 — rap forte (@portalrapforte) October 4, 2022

O comentário começou a repercutir na internet, e muitos fãs entenderam ter sido uma crítica a Neymar. Recentemente o atacante do PSG demonstrou apoio ao candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PL), enquanto Mano Brown já demonstrou apoio ao candidato Lula (PT) em outras oportunidades.