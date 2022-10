Ronaldo Fenômeno - Thomas Santos/Staff Images

Ronaldo FenômenoThomas Santos/Staff Images

Publicado 04/10/2022 17:32

Rio - A mãe de Ronaldo Fenômeno, Sônia, deu uma forte declaração ao documentário "Fenômeno - A ascensão, queda e redenção de Ronaldo", sobre a carreira do filho. Ela comentou o drama do camisa 9 com a convulsão no dia da final da Copa de 1998, contra a França, e disse que temeu pela vida do filho.

"Não foi só o fato de perder uma Copa do Mundo. Eu poderia ter perdido o meu filho com um problema muito sério", disse Sônia em teaser divulgado pelo próprio Ronaldo em suas redes sociais.

O documentário sobre a vida de Ronaldo foi produzido pela DAZN, mas será exibido no Brasil exclusivamente pelo Globoplay. A estreia está prevista para o dia 21 de outubro.