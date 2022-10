Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 04/10/2022 18:40

Tiffany Jackson AFP Rio - Tiffany Jackson, ex-jogadora de basquete que atuou na WNBA (liga de basquete feminino dos EUA), morreu na noite da última segunda-feira, aos 37 anos. A atleta lutava contra um câncer de mama desde 2015. As informações foram dadas pelo Texas, time que ela defendeu entre 2003 e 2007.

"Estamos profundamente tristes ao ouvir a notícia da morte de Tiffany Jackson, uma das maiores jogadoras da história do basquete feminino do Texas. Desde seus dias como jogadora do DFW até seus dias como destaque na Universidade do Texas, Tiffany significou muito para muitas pessoas neste grande estado", disse Vic Schaefer, técnico do Texas.

Tiffany foi a única jogadora da história do Texas a atingir 1.000 pontos, 1.000 rebotes, 300 roubadas de bola e 150 bloqueios. Ela também chegou a atuar pelo Los Angeles Sparks.