Cristiano Ronaldo começou a carreira no Sporting, de Portugal, que pode ser um dos destinos no futuro - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo começou a carreira no Sporting, de Portugal, que pode ser um dos destinos no futuroGLYN KIRK / AFP

Publicado 04/10/2022 17:53

Ex-jogador de Vasco e Grêmio, com passagem vitoriosa por Portugal, Jardel revelou que já foi cunhado de Cristiano Ronaldo. O ex-centroavante, em entrevista ao canal do YouTube de Duda Garbi, explicou que a irmã namorou o craque português por um curto período, quando os dois foram companheiros no Sporting.

"Minha irmã namorou o Cristiano Ronaldo por dois meses. Não sabia que ele ia virar cinco vezes o melhor do mundo. Ele tinha 16 anos, era reserva. Lá no Sporting, era eu, Quaresma e João Pinto. Jogamos um ano e meio com ele, que entrava pouco. Eu chegava cedo e ele já estava na academia. Acabava o treino e estava na academia, eu dizia: 'Esse gajo vai ser modelo?'", recordou.



Jardel também voltou a afirmar que foi quem ensinou Cristiano Ronaldo a cabecear, ao ser perguntado sobre o assunto. O ex-atacante ficou marcado principalmente pelos gols de cabeça que marcou ao longo da carreira.



"É verdade (que ensinou). Eu chamava: 'Ô, juvenil, vem cá! Pega a bola e fica cruzando para mim. Eu gostava de treinar, tanto no Ferroviário-CE, como no Vasco, como no Grêmio. O Felipão sabe bem disso. Até na Seleção", completou.