Dez mil tropas policiais estarão em Guayaquil para garantir a segurança dos torcedores de Flamengo e Athletico-PRDivulgação / Ministério da Segurança do Equador

Rio - Restando 25 dias para a final da Copa Libertadores da América, muitos torcedores se preocupam com a questão da segurança em Guayaquil. Pensando nisso, o Ministro dos Esportes do Equador, Sebastián Palacios revelou, em entrevista ao portal "Coluna do Fla", que a cidade receberá uma segurança reforçada para a grande final da competição continental.

"Temos um Plano de Segurança elaborado pela Polícia Nacional e coordenado com a Conmebol, a FEF (Federação Equatoriana de Futebol), a Câmara Municipal de Guayaquil e o Governo Nacional. Teremos 10 mil tropas na cidade para garantir a segurança antes, durante e depois do evento, ou seja, mais de 8 mil tropas adicionais às que normalmente se encontram na cidade. Estamos prontos a receber aqueles que nos visitam para a final", comentou Sebastián.



Ainda segundo o Ministro dos Esportes do Equador, o país está pronto para receber os cerca de 50 mil torcedores que assistirão a decisão no Estádio do Barcelona de Guayaquil.

"Estamos prontos para receber mais de 50 mil turistas. Os estrangeiros que chegaram ao país de janeiro a agosto de 2022 foram mais de 730 mil pessoas. Temos voos comerciais para que os turistas possam chegar ao nosso país. A partir de Julho de 2022, 13 companhias aéreas operam internacionalmente em 22 rotas com 269 frequências semanais, voando para 14 destinos no estrangeiro. O Equador e Guayaquil estão prontos para 50 mil torcedores de futebol e turistas", destacou o ministro.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentarão no dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. O clube da Gávea busca seu terceiro título da competição, enquanto o Furacão busca o triunfo inédito.