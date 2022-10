Elenco do Shakhtar Donetsk fez oração às vítimas da guerra na Ucrânia antes do treino - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 10/10/2022 16:51

Mesmo abalados com a notícia de várias cidades ucranianas, inclusive a capital Kiev, bombardeadas pela Rússia, os jogadores do Shakhtar Donetsk entrarão em campo contra o Real Madrid, nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. Na véspera do confronto, o elenco se reuniu no meio do campo antes do treino e fez uma oração em homenagem às 11 vítimas fatais dos ataques. O grupo também busca forças para focar no jogo em meio à barbárie.

"Estamos unidos nesta desgraça. Os vi cabisbaixos no café da manhã, temos que tentar motivá-los. (A Liga dos Campeões) Não é uma competição nacional, não paralisa. Temos que jogar e encontrar forças”, disse o técnico Igor Jovicevic, que é croata.



Já o diretor de futebol, Darijo Srna, enviou uma carta assinada para todos os outros 31 clubes do torneio continental pedindo apoio à Ucrânia, com doações à organização humanitária Saving Lives (Salvando Vidas).



"Hoje a Ucrânia precisa do seu apoio mais do que nunca. Então me dirigi aos clubes europeus e tenho certeza de que muitas equipes não ficarão de lado e mostrarão solidariedade com nosso povo e país", afirmou o dirigente.

Por causa da guerra, o Shakhtar Donetsk tem treinador em Varsóvia, na Polônia, onde manda seus jogos pela Liga dos Campeões.