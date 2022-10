Daniel Alves celebra estreia pelo Pumas - Foto: Divulgação/Pumas

Publicado 10/10/2022 16:20

Rio - Daniel Alves trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo nas temporadas de 2019 e 2020. Apesar de não terem conquistado nenhuma taça, o atual jogador do Pumas gosta muito do trabalho do técnico do Fluminense. Na opinião do veterano, o comandante está à frente de todos no futebol brasileiro.

"Sou fã do Diniz porque a filosofia, a metodologia e as ideias do seu jogo são muito claras. E com essas ideias, se você deixá-lo trabalhar, ele baila qualquer um no Brasil. Qualquer um é bailado pelo time do Diniz. Se você der qualidade de jogador pra ele, acho que ninguém se iguala a ele a nível de ideias e clareza do que quer. Se eu puder dar chance de dois ou três anos para esse cara, não tenho nenhuma dúvida que conquistaria muitas coisas. Quanto mais tempo tem pra trabalhar, mais ele otimiza o time e seus jogadores. É a chave sempre do êxito dos grandes clubes", afirmou no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Fernando Diniz divide muitas opiniões no futebol brasileiro. Muito elogiado por muitos e chamado de irresponsável por outros pelo seu estilo peculiar. Na opinião de Daniel Alves, o futuro do comandante é no futebol europeu.

"Sem dúvida nenhuma (tem nível pra trabalhar na Europa). E acho que o futuro é esse. Diniz como treinador ainda é jovem. Mas o processo é esse. Se tivesse num lugar que deixasse trabalhar, que deixasse ele planejar e conduzir um projeto, acho que ele poderia fazer grandes coisas na Europa também. Já faz no Brasil. Na nossa etapa (no São Paulo), pegava jogador que não estava nem nos planos e colocava pra ser artilheiro do campeonato, para ser titular indiscutível. Só quem é maluco para não valorizar um trabalho desse", opinou.