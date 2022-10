Revista 'FourFourTwo' elegeu Messi como melhor jogador da história - AFP

Publicado 10/10/2022 15:17

A revista britânica 'FourFourTwo' realizou uma eleição dos melhores jogadores da história do futebol. O argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor de todos os tempos, superando lendas como Pelé, Maradona e Cruyff.

Entretanto, a eleição da revista britânica rendeu polêmica. Pelé ficou apenas em quarto lugar na lista, atrás de Maradona, que ficou com o segundo lugar, e Cristiano Ronaldo, com o terceiro. Além do Rei, Ronaldo Fenômeno foi lembrado e ficou em décimo.

A polêmica com a posição de Pelé não foi a única da lista da revista britânica. O 'FourFourTwo' colocou o irlandês George Best, ídolo do Manchester United, em sétimo, na frente de nomes como Beckenbauer, Puskas e Ronaldo.

Confira o top 10 da história do futebol pela FourFourTwo: