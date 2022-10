Gabriela Ribeiro entrevistando Endrick, do Palmeiras - Reprodução

Publicado 10/10/2022 16:59

Rio - A repórter Gabriela Ribeiro, da TV Globo, fez um desabafo em suas redes sociais nesta segunda-feira. A jornalista disse estar recebendo ataques por conta de uma foto que postou com o jovem Endrick, atacante do Palmeiras. Alguns internautas, inclusive, chegaram a chamá-la de "Maria Chuteira".

E denunciar não adianta, viu? É cada DM que eu denuncio que o Instagram só diz “não temos tempo de analisar, bloqueie essa conta e vida que segue”. Mas no fundo só fico pensando na desgraça que é a vida dessa gente, sai fora — Gabriela Ribeiro (@ribeirogabriela) October 10, 2022 "Você posta foto profissional na SUA conta do Instagram. Nos comentários, babaca chamando de “Maria chuteira”, cidadão de bem falando que “comeria fácil”, gente dizendo que eu quero aparecer mais que o jogador (minha conta do Instagram, veja bem). Cara, que desgosto. E denunciar não adianta, viu? É cada DM que eu denuncio que o Instagram só diz “não temos tempo de analisar, bloqueie essa conta e vida que segue”. Mas no fundo só fico pensando na desgraça que é a vida dessa gente, sai fora", escreveu Gabriela.

Na imagem compartilhada por Gabriela, ela aparece entrevistando Endrick após a estreia do garoto, de apenas 16 anos, no time profissional do Palmeiras, na última quinta-feira, contra o Coritiba. Na ocasião, o jogador emocionou a jornalista ao falar sobre a morte do avô e a expectativa para a carreira.