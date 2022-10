Bruno Guimarães marcou duas vezes na goleada do Newcastle United sobre o Brentford por 5 a 1 - Divulgação/Newcastle United

Bruno Guimarães marcou duas vezes na goleada do Newcastle United sobre o Brentford por 5 a 1 Divulgação/Newcastle United

Publicado 14/10/2022 17:14

Por mais que a janela de transferências ainda esteja distante, o Newcastle já está montando uma operação para não perder seu principal jogador. O brasileiro Bruno Guimarães é alvo do Real Madrid e o próprio jogador admitiu publicamente que já recebeu um contato do clube espanhol. Por isso, o clube inglês já começa suas ações para não perdê-lo.

Segundo o "UOL", o Newcastle já começou as movimentações necessárias para renovar o contrato do meia de 24 anos e garantir sua permanência, já que se trata do jogador mais importante do elenco. Segundo o site, existem boas expectativas nos bastidores para que o acordo seja selado.

O diretor de futebol Dan Ashworth admitiu que o clube terá que negociar alguns jogadores em breve para se adequar aos requisitos do fair play financeiro durante uma entrevista recente. No entanto, a possibilidade de negociar Bruno Guimarães foi totalmente rechaçada pelo dirigente pela importância do brasileiro no projeto.

Bruno Guimarães foi contratado junto ao Lyon por cerca de 50 milhões de euros e assinou contrato até 2026, rendendo impacto imediato ao time e sendo um dos principais fatores que impediram o rebaixamento da equipe na última temporada.