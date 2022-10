Ansu Fati, do Barcelona, é um dos finalistas ao prêmio 'Golden Boy', de melhor jogador do mundo da categoria sub-21 - AFP

Publicado 14/10/2022 16:02

Foi divulgada nesta sexta-feira (14) a lista com os 20 finalistas do prêmio Golden Boy, que é dado ao melhor jogador do mundo na categoria sub-21. Os indicados foram confirmados pelo jornal italiano "Tuttosport", organizador do evento. A edição de 2022 não conta com nenhum brasileiro ou sul-americano.

Os europeus dominam a lista. Itália e Espanha são os países com mais jogadores entre os finalistas: quatro de cada país. O atacante Marquinhos, do Arsenal, foi o brasileiro que chegou mais longe, ficando entre os 40 semifinalistas.

Entre os indicados estão jogadores do Barcelona como Pedri, último vencedor, Gavi e Ansu Fati. Camavinga é o único representante do Real Madrid na disputa. Outro nome de peso é o meia Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, uma das principais revelações do velho continente.

O Golden Boy começou em 2003 e já teve como vencedores grandes jogadores como Messi, Mbappé, Haaland, Pogba, Aguero, Rooney e Van Der Vaart. Os únicos brasileiros a vencerem o prêmio foram Anderson, pelo Manchester United, em 2008, e Alexandre Pato, pelo Milan, no ano seguinte.



Na eleição, cada jornalista envolvido escolhe seus cinco preferidos. A pontuação para o primeiro colocado é de 10 pontos. O segundo leva sete, o terceiro fica com cinco, o quarto, com três, e o quin6to soma apenas um ponto. Só podem ser indicados jogadores sub-21 que atuem nas primeiras divisões europeias.



Veja a seguir, a lista com os 20 jogadores indicados:



Karim-David Adeyemi - Borussia Dortmund/Alemanha

Antônio Silva - Benfica/Portugal

Jude Bellingham - Borussia Dortmund/Inglaterra

Eduardo Camavinga - Real Madrid/França

Fábio Carvalho - Liverpool/Portugal

Ansu Fati - Barcelona/Espanha

Pablo Gavi - Barcelona/Espanha

Degnand Gnont - Leeds/Itália

Ryan Gravenberch - Bayern/Alemanha

Josko Gvardiol - RB Leipzig/Croácia

Fabio Miretti - Juventus/Itália

Jamal Musiala - Bayern/Alemanha

Nico González - Valencia/Espanha

Nuno Mendes - PSG/Portugal

Pedri - Barcelona/Espanha

Giorgio Scalvini - Atalanta/Itália

Benjamin Sesko - RB Salzburg/Eslovênia

Mathys Tel - Bayern de Munique/França

Iyenoma Destiny - Udinese/Itália

Nicola Zalewski - Roma/Polônia