Gabriel Martinelli marcou na vitória do Arsenal sobre o Liverpool Ian Kington / IKIMAGES / AFP

Publicado 14/10/2022 14:21

Um dos destaques do Arsenal na temporada, o atacante brasileiro Gabriel Martinelli despertou o interesse do Liverpool. Segundo o jornal britânico "Mirror", o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, é um admirador de longa data do camisa 11 da equipe comandada por Mikel Areta.

Na última temporada, o treinador alemão já havia rasgado elogios ao atacante revelado pelo Ituano, classificando Martinelli como "um menino muito talentoso". No entanto, tirar o atacante do Arsenal não é considerado uma missão das mais fáceis.

Isso porque o brasileiro é um dos ativos mais valiosos do elenco londrino e possui contrato até o fim da temporada 2023/2024, com clara intenção de renovação por parte dos Gunners.

Martinelli participou de 12 jogos até o momento na atual temporada, marcou quatro gols - sendo um deles sobre o Liverpool, na vitória do Arsenal por 3 a 2, pela Premier League - e contribuiu com duas assistências.