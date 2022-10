Monumental Isidro Romero Carbo, casa do Barcelona de Guayaquil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/10/2022 14:19

Rio - A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, no próximo dia 29, em Guayaquil, não deve contar com um grande público. De acordo com o portal "GOAL", a expectativa da Conmebol é de que a decisão receba 20 mil pessoas, sendo 15 mil rubro-negros e cinco mil torcedores do Furacão.

Caso este número seja confirmado, o Monumental Isidro Romero Carbo, estádio onde ocorrerá a final, não terá nem metade de sua capacidade ocupada. A casa do Barcelona de Guayaquil tem condições de receber pouco mais de 55 mil torcedores. Recentemente, a Conmebol abriu venda de ingressos para o público local, na esperança de melhorar o público.

A poucos dias da decisão, a Conmebol corre para acertar os últimos detalhes da logística. Nas últimas horas, definiu-se que a torcida do Flamengo se concentrará no Parque de La Ferroviaria, que fica cerca de 2,9km de distância do estádio Monumental. Já a torcida do Athletico-PR terá um caminho bem mais longo para chegar ao palco da decisão. Os paranaenses se encontrarão no Parque Samanes, que fica cerca de 13 km do local.