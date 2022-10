Jorge Sampaoli - Divulgação / Sevilla

Publicado 14/10/2022 09:30

Rio - Novo treinador do Sevilla, Jorge Sampaoli já deixou claro que acompanha o Flamengo. Depois dos rumores de que indicaria Gabigol para fazer parte do elenco do clube espanhol, outro nome do elenco rubro-negro parece ter entrado na mira da nova equipe do argentino. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o volante João Gomes poderá receber uma proposta a pedido do técnico.

Titular de Dorival Júnior, o jogador vive uma grande temporada no Flamengo. Além do Sevilla, outros clubes importantes do futebol europeu já apareceram como possíveis interessados nele. Real Madrid, Manchester United e Liverpool estariam acompanhando o volante revelado na base rubro-negra.

O interesse de Jorge Sampaoli em jogadores do Flamengo já fez o clube carioca perder um dos seus principais destaques em temporadas passadas. Em 2021, o argentino dirigia o Olympique de Marselha e pediu a contratação de Gerson. Após semanas de negociação, o clube francês fechou a contratação do ex-meia do Flamengo.

João Gomes renovou recentemente o seu contrato com o Flamengo até o fim de 2027. A multa rescisória do volante é de cerca de 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 300 milhões). Já para o mercado nacional, o montante para a quebra de contrato de João Gomes com o Rubro-Negro gira em torno de R$ 400 milhões.

Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027. O jovem, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 120 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.