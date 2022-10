Enzo Fernández é titular absoluto de Roger Schmidt - Foto: AFP

Publicado 14/10/2022 15:37

Antigo desejo do Flamengo, Enzo Fernández está na mira do Barcelona. Recém-contratado pelo Benfica, o meia deixou de lado a possibilidade de atuar pelo Rubro-Negro rumo ao futebol europeu. Atualmente titular absoluto do time português, o atleta tem nova chance de transferência. Segundo o jornal "Sport", o clube catalão quer iniciar uma negociação já no início do ano que vem.

De acordo com as informações, o técnico Xavi pediu a contratação de Enzo Fernández para substituir Sergio Busquets. O jogador já teria sido observado antes, mas o clube não conseguiu negociação pela crise financeira em que vivia.

O Benfica, no entanto, está tranquilo quanto ao interesse do Barcelona e se vê seguro com uma grande cláusula de rescisão com o jogador. Hoje, Enzo tem um valor de mercado aproximado em 20 milhões de euros (R$ 103 milhões). Porém, os portugueses só devem abrir uma negociação por, pelo menos, o dobro dessa quantia.

Para ter Enzo no elenco até a metade de 2027, o Benfica pagou 10 milhões de euros (54,5 milhões) por 75% dos direitos econômicos do meia. O River Plate, antigo dono do jogador, ainda pode receber mais 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) em cláusulas.