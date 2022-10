Diego Ribas - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/10/2022 21:03

Rio - Mesmo sem renovar o contrato que vai até o fim do ano, o Flamengo tem planos para Diego Ribas no futuro. De acordo com o portal "Torcedores.com", o planejamento do Rubro-Negro é que o atual camisa 10 tenha um cargo na comissão técnica quando se aposentar.

A ideia da diretoria é que Diego, que tem perfil de liderança nos bastidores, faça parte do departamento de futebol até o fim da gestão de Rodolfo Landim. O cargo que será ocupado pelo meia ainda não foi definido, mas especula-se que ele será convidado para se tornar gerente de futebol.

Vale lembrar que, até o momento, Diego ainda não bateu o martelo se irá ou não se aposentar após deixar o Flamengo. No entanto, o meia garantiu que, caso siga jogando, não defenderá nenhum outro clube no Brasil.

Diego chegou ao Flamengo em 2016 e foi a primeira grande contratação do Flamengo após sua reestruturação. Com a camisa rubro-negra, conquistou onze taças. Foram cinco títulos do Carioca, dois do Brasileirão, um da Libertadores, um da Recopa e dois da Supercopa do Brasil