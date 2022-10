Torcida do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 13/10/2022 20:06

Rio - O Flamengo prepara uma ação especial para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, às 20h30, no Maracanã. O Rubro-Negro levará crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social ao estádio pela primeira vez.

A ação será feita em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ao todo, serão 22 crianças que terão a oportunidade de conhecer o Maracanã. Elas fazem parte do Projeto Cultural Menino Benjamin Filho.

A iniciativa faz parte do "Nação no Maraca", projeto de Responsabilidade Social do Flamengo. Será a terceira ação em conjunto com a Defensoria.

"A inclusão social é uma das principais linhas de trabalho da política de responsabilidade social do Clube. A parceria com a Defensoria reforça nosso objetivo de busca por uma sociedade com menos desigualdade e maior participação social de grupos vulnerabilizados, gerando visibilidade e, consequentemente, quebrando paradigmas de preconceitos", afirmou Angela Machado, diretoria de Responsabilidade Social do Flamengo.



A última ação do projeto aconteceu na goleada de 5 a 0 sobre o Athletico-PR, em agosto. Na época, pessoas em situação de rua foram escolhidas para ir ao Maracanã.