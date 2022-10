Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

13/10/2022

Rio - Com contrato até o fim do ano, David Luiz vem recebendo sondagens para defender outro clube no ano que vem. De acordo com informações "Jorge Nicola", o Monza, clube da Série A da Itália, teria realizado uma oferta para contratar o zagueiro do Flamengo.

Além do Monza, uma equipe do Mundo Árabe também teria oficializado interesse no jogador. Porém, de acordo com o jornalista, David Luiz não teria se empolgado. O seu desejo seria de renovar o seu contrato e seguir no Flamengo na próxima temporada.

O Atlético-MG também teria interesse no defensor, mas por enquanto não teria feito qualquer movimento para contratá-lo. David chegou ao Flamengo no ano passado e tem um histórico internacional importante com passagens por Benfica, PSG, Chelsea e Arsenal.

Em 2022, o defensor, de 35 anos, entrou em campo em 43 jogos, não fez gol e deu uma assistência. O veterano ainda busca a sua primeira conquista pelo Flamengo.