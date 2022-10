Thiago Maia durante o jogo entre Corinthians e Flamengo - Foto: Gilvan De Souza/Flamengo

Thiago Maia foi um dos principais destaques do Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na última quarta-feira. Dentro de campo, ele ainda foi fundamental ao dar um bote salvador em Yuri Alberto, que teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro Santos, na reta final do primeiro tempo. O lance, vale lembrar, se originou com um erro de Léo Pereira no meio de campo. Na zona mista da Neo Química Arena, o volante comemorou a ação providencial e defendeu o companheiro de equipe.

"Para nós que marcamos e quase não faz gol, uma bola que vale como um gol. O Léo está sempre salvando a gente, é um cara que vive uma grande fase. Jogou com a boca inchada, em dificuldade, mas fez uma grande partida. Agora é focar, com os pés no chão", disse Thiago Maia.

O jogo da volta entre as duas equipes acontece na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Para o confronto, o time não contará com João Gomes, que recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática. Assim, a tendência é de que Vidal seja o titular ao lado de Thiago Maia.



"O João Gomes é um cara com quem venho jogando há uns meses, é um craque que ajuda muito ali na marcação, mas a gente está falando do Vidal. Um cara que já foi campeão de várias coisas, a gente fala que ele é europeu (risos). Fico feliz também se for o Vidal porque sei que vou aprender muito com ele pela experiência e pela bagagem que ele tem nas costas", afirmou o volante.