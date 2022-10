Arturo Vidal atuou no primeiro jogo da final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Após Vidal ir a campo na última quarta-feira, um dia após a morte do pai, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, a diretoria do Flamengo decidiu dar folga ao chileno nesta quinta. Além dele, os titulares da decisão também foram liberados dos trabalhos.

A direção do Flamengo viu a atitude de Vidal como uma grande demonstração de profissionalismo. A cúpula do futebol e o técnico Dorival Júnior incentivaram o volante a ir ao Chile para o enterro do pai, e consequentemente perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No entanto, o jogador pediu para ser relacionado e atuou por 36 minutos no segundo tempo.

Dos que iniciaram o duelo em São Paulo, apenas João Gomes e Arrascaeta compareceram ao Ninho do Urubu. O uruguaio esteve no CT para dar seguimento ao seu tratamento contra uma pubalgia. Já o volante recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso na decisão de quarta, no Maracanã. Portanto, a tendência é que ele seja titular no sábado, contra o Atlético-MG, e Vidal inicie o segundo jogo da final.