O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do jogo entre as equipes da SE Palmeiras e Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Engenhão. (Foto: Cesar Greco) - CESAR GRECO/Palmeiras

O árbitro Wilton Pereira Sampaio, do jogo entre as equipes da SE Palmeiras e Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Engenhão. (Foto: Cesar Greco)CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 13/10/2022 18:50

A CBF definiu que Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) será o árbitro do jogo da volta da final da Copa do Brasil. O confronto acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.

Vale lembrar que a partida de ida terminou em 0 a 0. Dessa forma, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.

VEJA A ESCALA DOS ÁRBITROS

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Quarto árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Quinto árbitro: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA/MG)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)