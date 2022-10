VAR informou ao árbitro Bráulio da Silva Machado que a bola desviou na barriga de Léo Pereira - Foto: Reprodução/SporTV

VAR informou ao árbitro Bráulio da Silva Machado que a bola desviou na barriga de Léo PereiraFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 13/10/2022 13:58

A CBF divulgou na tarde desta quinta-feira (13) o áudio do VAR durante a partida entre Corinthians e Flamengo, nesta quarta (12), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No lance polêmico da decisão, o árbitro Bráulio da Silva Machado foi informado pelo responsável do vídeo que a bola desviou na barriga do zagueiro Léo Pereira antes do toque na mão.

"Braulio, já checado. A bola desvia na barriga dele e vai para o braço, está em ação de disputa, tá? Bate na barriga dele e vai para o braço, pode seguir", disse o árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, que estava na cabine do VAR.

O lance polêmico da primeira partida da final da Copa do Brasil aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. Matheus Vital recebeu pela esquerda, cruzou para Yuri Alberto e a bola desviou na mão do zagueiro Léo Pereira. O Corinthians reclamou de pênalti, mas na checagem o árbitro Bráulio da Silva Machado foi informado que a bola desviou antes na barriga.

"De acordo com o texto das regras do jogo, esse impacto no braço, que surpreendeu o jogador defensor, que tinha seu braço em posição natural, é uma ação normal de jogo, não devendo ser penalizada pelo árbitro", argumentou a CBF.

Corinthians e Flamengo empataram sem gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A segunda partida será realizada no próximo dia 19, no Maracanã.