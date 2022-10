Corinthians x Flamengo - Final da Copa do Brasil - Neo Química Arena - 12-10-2022 - Gilvan De Souza / Flamengo

Tudo aberto na decisão. Nesta quarta-feira, o Flamengo empatou com o Corinthians em 0 a 0 na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro teve boas chances de gol e até carimbou uma bola no travessão, mas não conseguiu sair de São Paulo com a vantagem.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis. Se houver um vencedor no tempo regulamentar, esta equipe será a campeã da Copa do Brasil.

A PARTIDA

O primeiro tempo foi estudado e sem grandes emoções. Apesar disso, o Flamengo começou melhor e conseguiu criar três chances reais de gol. A melhor delas veio com Gabi. Após desarme de João Gomes aos 29 minutos, Pedro puxou contra-ataque e deu uma ótima enfiada de bola para Gabigol. No entanto, Cássio saiu bem do gol, e o atacante não conseguiu a finalização.

O Rubro-Negro teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas o Corinthians cresceu de produção na reta final e quase abriu o placar num vacilo de Léo Pereira. Aos 40 minutos, o zagueiro errou o tempo de bola no meio de campo, e Yuri Alberto ficou com a sobra. O camisa 9 do Timão partiu em direção à área do Fla, driblou David Luiz, mas Thiago Maia apareceu na "hora H" e travou a finalização. O volante, inclusive, comemorou a ação defensiva como se fosse um gol.

O Flamengo voltou ligado do intervalo e dominou o Corinthians durante boa parte da etapa complementar. Nesse cenário, o time construiu melhores chances e passou muito perto de abrir o placar. A primeira grande veio logo aos 12 minutos. Léo Pereira descolou ótimo lançamento para Everton Ribeiro, que dentro da área, tocou de cabeça para Gabi. Mesmo bem marcado, o atacante conseguiu a finalização, mas parou na boa defesa de Cássio.

Oito minutos depois, foi a vez da trave frustrar o Rubro-Negro. David Luiz pegou a sobra no meio de campo, limpou a marcação de Róger Guedes e soltou a bomba de perna esquerda, mas a bola carimbou o travessão.

Com as substituições, o Flamengo viu o Corinthians melhorar a partir dos 30 minutos e levou dois sustos. Giuliano recebeu na entrada da área e bateu forte cruzado, mas Léo Pereira se colocou à frente e bloqueou a bola, que tinha a direção do gol.

Posteriormente, após um cruzamento na área, a bola tocou levemente no braço de Léo Pereira. O jogo ficou paralisado durante alguns minutos, mas o VAR não recomendou a revisão do lance.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Gols: -

Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR) João Gomes (FLA)

Cartão vermelho: -



CORINTHIANS (Técnico: Vítor Pereira)

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz (Ramiro, 31'/2ººT) e Renato Augusto (Giuliano, 24'/2ºT); Adson (Gustavo Mosquito, 31'/2ºT), Róger Guedes (Mateus Vital, 24'/2ºT) e Yuri Alberto.

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal, 19'/2ºT), Everton Ribeiro (Fabrício Bruno, 47'/2ºT) e Arrascaeta (Victor Hugo, 38'/2ºT; Gabi (Everton Cebolinha, 38'/2ºT) e Pedro.