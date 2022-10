Arturo Vidal, volante do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Arturo Vidal, volante do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 12/10/2022 20:45 | Atualizado 12/10/2022 20:45

Antes do início da final da Copa do Brasil, o volante Arturo Vidal publicou uma homenagem para o pai, que morreu na última segunda-feira, no Chile. Nas redes sociais, o jogador do Flamengo escreveu uma mensagem e postou uma foto ao seu lado.

"Pai, hoje vou sentir falta da sua mensagem de boa sorte antes do jogo. Mas sei que lá de cima você estará nos apoiando agora para ganhar esta taça e a que está por vir, para você e para todos aqueles que me apoiam dia a dia. Vamos, Flamengo!", escreveu Vidal.

Papa hoy me faltará tu mensaje de buena suerte antes del partido, pero se que desde arriba nos estarás apoyando, ahora a ganar esta copa y la que viene, por ti y por todos quienes me apoyan día a día… Vamos @flamengo carajo!!! pic.twitter.com/voSH4e4aoX — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 12, 2022

Em tempo: Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h45 desta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.