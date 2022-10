Gerson - Reprodução

Publicado 12/10/2022 17:45

Rio - O Flamengo contará com um torcedor especial para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Horas antes do duelo decisivo, o meia Gerson, atualmente no Olympique de Marselha-FRA, enviou uma mensagem de apoio ao Rubro-Negro.

Torcedor e ídolo, Gerson, do Olympique de Marseille, faz vídeo desejando boa sorte ao Flamengo na final da Copa do Brasil.



@OM_Portugues



pic.twitter.com/hPrEsutMzy — Planeta do Futebol (@futebol_info) October 12, 2022 "Alô, Mengão, alô, Nação. Coringa aqui passando para desejar uma boa Copa do Brasil, uma boa final para nós. Que a gente possa sair campeão. Tamo junto, e nós na torcida sempre", disse o jogador.

Gerson foi negociado pelo Flamengo com o Olympique em 2021. Com a camisa rubro-negra, conquistou sete títulos: Libertadores (2019), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2020) e Campeonato Carioca (2020 e 2021).