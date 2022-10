Flamengo goleou o Red Bull Bragantino no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/10/2022 19:38

O Flamengo busca o tetracampeonato da Copa do Brasil a partir desta quarta-feira, diante do Corinthians. Ney Franco, treinador e personagem do segundo título rubro-negro, em 2006, relembrou a conquista. Além disso, o ex-técnico do Clube da Gávea apontou um jogador que pode fazer a diferença na decisão.



LANCE!

"Aquele título representou muito para o Flamengo. Não só o título, mas a final contra o Vasco, pela primeira vez na história tivemos dois clubes da mesma cidade na final. Um confronto desse tamanho marca muito. Eu lembro que teve uma mobilização enorme em cima desses dois jogos, mexeu com o país inteiro", disse, antes de completar: Contratado em meio à disputa da Copa do Brasil de 2006, Ney Franco contou o tamanho do título para o Rubro-Negro. Fora a disputa regional diante do Vasco, o treinador explicou, em entrevista ao, o quanto a conquista marcou todos os envolvidos.

"A Copa do Brasil foi se construindo durante os anos como uma das principais competições do calendário brasileiro. Para nós que fizemos parte dessa história, o currículo de cada um ficou marcado por essa conquista. Felizmente a gente conseguiu o título", relembrou.

Ney Franco também relembrou a participação de . De acordo ele, Flamengo e Corinthians tem tudo para fazer uma final bastante equilibrada, em ambas as partidas. No entanto, o treinador apontou um jogador que é amado pela torcida, assim como Obina em 2006, e pode fazer a diferença ao Rubro-Negro: De Arrascaeta.

"Ele (Obina) ficou no banco no começo da final, preferi entrar com três zagueiros. Logo aos 30 minutos do primeiro tempo, um dos defensores se machucou e resolvi lançá-lo. Ele era um cara iluminado, fez o gol e a torcida tinha uma paixão enorme pelo jogador. Hoje eu já acho que o Flamengo está distribuído entre mais jogadores, como Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Mas eu acho que o Arrascaeta é o grande nome do Flamengo, é um jogador que pode desequilibrar a favor do Flamengo, é diferenciado", finalizou.

Flamengo e Corinthians duelam a partir das 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Uma semana depois, cariocas e paulistas definem o título do mata-mata nacional, no Maracanã.