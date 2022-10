Pedro Henrique, atacante do Inter - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 11/10/2022 17:55

Rio - O Flamengo não deverá ter vida fácil caso queira realmente contratar o atacante Pedro Henrique, do Internacional. De acordo com o canal "Vozes do Gigante", o clube gaúcho está irritado com a insistência do Rubro-Negro em negociar com o jogador.

A diretoria do Inter descarta negociar Pedro Henrique e quer contar com o jogador em 2023. Apesar disso, o agente do atacante se reuniu com o clube carioca, que teria acenado com uma proposta do dobro de salário que ele recebe atualmente no Colorado.

Pedro Henrique tem contrato com o Internacional até junho de 2024. A multa rescisória para clubes brasileiros está na casa dos R$ 400 milhões.