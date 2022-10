Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 11/10/2022 13:52

Rio - O Flamengo pode se beneficiar com possíveis convocações de seus jogadores para a Copa do Mundo. O motivo é que a Fifa vai pagar aos clubes por cada atleta chamado para atuar pelas Seleções. Com Pedro e Everton Ribeiro cotados para vestirem a amarelinha, além da possibilidade de ter Arrascaeta e Varela na seleção uruguaia, o Rubro-Negro poderá receber uma quantia multiplicada por quatro.

O pagamento será feito por dia e com o período de preparação oficial para o Mundial incluso. O valor inicial é de 10 mil dólares (R$ 52 mil), chega aos 180 mil dólares (R$ 936 mil) na fase de grupos e vai até 370 mil dólares (R$ 1,92 milhão) caso o jogador atue na final. A quantia pode ser ainda maior de acordo com o avanço das Seleções nas fases.

No caso do Flamengo, o quarteto formado por Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Varela, caso for convocado, pode render ao clube carioca R$ 3,74 milhões apenas pela presença na fase de grupos.

Além disso, clubes pelos quais esses jogadores passaram nos últimos dois anos também poderão se beneficiar, já que a Fifa tem o objetivo de reconhecer a contribuição dos times de todo o mundo ao ceder atletas para a Copa do Mundo. Ao todo, a entidade prevê benefício a 416 times de 63 federações.

VEJA OS VALORES POR JOGADOR (COTAÇÃO ATUAL):

Fase de grupos: U$ 180.000 (R$ 936 mil)

Oitavas de final: U$ 220.000 (R$ 1,14 milhão)

Quartas de final: U$ 280.000 (R$ 1,46 milhão)

Semifinal: U$ 320.000 (R$ 1,66 milhão)

Final: U$ 370.000 (R$ 1,92 milhão)