Marinho - Gilvan de Souza / Flamengo

MarinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2022 14:52

Rio - Contratado pelo Flamengo no começo do ano, Marinho recebeu poucas oportunidades com Paulo Sousa. Autor de um dos gols da vitória rubro-negra sobre o Cuiabá, o atacante falou sobre a importância de Dorival Júnior em sua volta por cima no clube carioca.

"Quando ele (Dorival) chegou, a primeira coisa que ele falou foi: ‘não vou me desfazer de você’. É um privilégio poder vestir a camisa do Flamengo, fiz tudo para estar aqui. Realização de um sonho, sonho da família, também. Sei o peso de vestir a camisa, a cobrança, várias vezes falei que coloquei sempre o Flamengo acima do meu eu. Muitas vezes entrava de lateral com o antigo treinador e eu nunca joguei assim", contou em entrevista à FlaTV.

Marinho, de 32 anos, viveu seu melhor momento no Santos, principalmente na temporada de 2020, quando foi para muitos o melhor jogador da Libertadores. O jogador disse se sentir contente no Flamengo e projetou uma evolução ainda maior pela equipe carioca.

"Sempre me coloquei à disposição, sempre treinei forte e nunca reclamei da posição que jogava, pois queria ajudar. Sei que deixei a desejar, isso me afetou, sabia que a critica viria, mas a chegada do Dorival, a palavra dele, me motivou. Ele disse que ia me recuperar. Sei que ainda falta muito para eu voltar ao melhor momento, mas nunca faltará trabalho e dedicação. Estou feliz", disse.