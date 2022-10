Deivid - Gilvan de Souza/ Flamengo / Divulgação

Publicado 11/10/2022 12:43

Rio - Contratado pelo Flamengo em 2010, após brilhar no Fenerbahçe-TUR, o ex-atacante Deivid não conseguiu ter sucesso com a camisa rubro-negra. Em entrevista à ESPN, ele disse que errou na época ao rejeitar ofertas de Corinthians, Santos e Cruzeiro para fechar com o time carioca.

''A minha estratégia que foi errada. Eu tinha Corinthians, Santos e Cruzeiro e não queria voltar para esses três clubes, porque na minha cabeça, se eu voltasse, todo mundo ia querer o Deivid que passou por lá alguns anos atrás. E com uma certa idade você não consegue mais correr como antes. Eu não ia conseguir ter o mesmo desempenho que eu tinha'', disse Deivid.

''A minha ida para o Flamengo, se eu tivesse que voltar hoje, eu não teria ido, porque o time de 2009 do Flamengo foi desfeito, o Vágner Love e o Adriano ainda estavam muito na cabeça do torcedor. Então ficou aquela imagem. Quando eu fui para o Flamengo se criou expectativa do Deivid do Corinthians, do Cruzeiro e do Santos. O time ainda seria montado. Quando o time está em montagem, demora um pouquinho para você achar o timing certo'', completou.

Pelo Flamengo, Deivid disputou 94 jogos, marcou 31 gols e conquistou o título do Campeonato Carioca de 2011. A passagem do atacante ficou marcada por chances claras de gol perdidas.