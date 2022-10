Fabrício Bruno e Pablo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/10/2022 10:00

Rio - Focado no jogo de volta da final da Copa do Brasil, o Flamengo irá escalar reservas novamente na partida contra o Atlético-MG, neste sábado, às 20h30, no Maracanã. Mesmo sem suas principais estrelas, o Rubro-Negro vem tendo um bom desempenho, principalmente na parte defensiva, quando escala o considerado time B.

Ao todo, a dupla de zaga reserva, formada por Fabrício Bruno e Pablo, atuou em sete partidas no Brasileirão e foi vazada apenas quatro vezes, o que dá uma média de 0,57 gols sofridos por jogo. Já os titulares David Luiz e Léo Pereira foram a campo em oito oportunidades, acumulando uma média de um gol sofrido por partida.

Além do número de gols sofridos, Fabrício Bruno e Pablo também levam vantagem nos resultados. O Flamengo saiu vitorioso em todos os sete jogos do Brasileirão em que a dupla foi escalada. Já David Luiz e Léo Pereira, acumulam três vitórias, quatro empates e duas derrotas na competição.

Para o duelo deste sábado, a escalação reserva escolhida por Dorival Júnior deve ter uma novidade. O lateral Matheuzinho treinou como meia e deve ser improvisado na função. Com isso, o time que vai a campo tem deve ter Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes, Matheuzinho, Victor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 52 pontos. Se manter entre os quatro primeiros do Brasileirão seria importante para o Rubro-Negro não depender da conquista da Copa do Brasil ou da Libertadores para garantir vaga na competição continental ano que vem.